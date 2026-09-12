Вже протягом тривалого часу з моди не виходять милозвучні імена, які підкреслюють індивідуальність дитини. Деякі варіанти мають особливе походження, водночас інші – з'явилися зовсім нещодавно, пише 24 Канал.

Скарлетт

Ім'я Скарлетт перекладається як "яскраво-червоний". Саме тому воно асоціюється з пристрастю та силою. Власниці цього імені – дуже харизматичні жінки, які полюбляють бути в центрі уваги. Ці дівчата точно знають, як досягати своїх цілей.

Гейзел

Таке ім'я походить від назви горіхового дерева – hazel tree. У давнину так називали красивих і мудрих жінок, до яких часто зверталися за допомогою. Такі дівчата зазвичай дуже спокійні та врівноважені особистості. Вони надійні друзі, тому ніколи не залишать у біді.

Ружена

За однією з версій, це ім'я має слов'янське коріння та означає "троянда". Такі дівчата полюбляють мистецтво, музику та поезію. Водночас Ружени мають внутрішній стрижень, тому захищатимуть своїх рідних до останнього. Представниці цього імені – рішучі та цілеспрямовані, тому нерідко викликають захоплення в інших людей.

Адель

За однією з версій, це ім'я має давньогерманське походження та означає "благородна". Його власниці переважно відзначаються витонченістю та акуратністю. Аделі вміють швидко знаходити підхід до людей та бачать красу в усьому навколо. Такі дівчата поєднують у собі м'якість і силу, адже з одного боку вони ніжні та чуттєві, а з іншого – здатні захистити власні переконання.

Сучасні імена для дівчаток / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про красиві рідкісні жіночі імена, якими можна назвати доньку у 2026 році.