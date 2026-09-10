Батькам, у яких незабаром має народитися донечка, знадобиться добірка чарівних імен, яку підготував 24 Канал. Ці варіанти вам точно сподобаються.

Юнона

Таке ім'я походить з латині та означає "молода". У римській міфології так звали богиню любові та материнства – Юнону. Представницям цього імені легко вдається притягувати до себе цікавих людей і нові пригоди. Такі жінки мають добре розвинену інтуїцію, тому завжди розуміють, коли їм хтось бреше.

Лідія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "та, що з Лідії". Його представниці мають спокійний характер та гострий розум. Лідії цінують гармонію та комфорт і вміють підтримати близьких. Такі жінки – дуже відповідальні та надійні, тому легко досягають успіху у будь-якій сфері.

Деніза

Це ім'я має кілька версій походження: перша – від імені грецького бога виноробства Діоніса, тому означає "присвячена Діонісу", друга – з турецької мови та перекладається як "море". Такі жінки відзначаються імпульсивним характером та непередбачуваністю, з ними ніколи не буває сумно. Власниці цього імені мають велике коло спілкування, оскільки полюбляють знайомитися з людьми.

Сабіна

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та трактується як "та, хто належить до племені сабінів". Такі жінки – елегантні, витончені, але водночас дуже вперті й рішучі. Власниці цього імені постійно прагнуть виділятися й робити щось грандіозне в житті. Сабіни віддані тим, кого люблять, але з незнайомцями можуть бути холодними або навіть недоступними.

Параскевія

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "переддень свята". Його власниці – терплячі жінки з сильним характером. Їх складно зрозуміти з першого погляду, але ті, хто знає Параскевій ближче, цінують за відданість і турботу.

Красиві жіночі імена – як назвати дівчинку / Фото Magnific

А якщо ви очікуєте на появу сина, то ми підготували добірку красивих рідкісних чоловічих імен.