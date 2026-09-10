Родителям, у которых скоро родится доченька, пригодится подборка очаровательных имен, подготовленная 24 Каналом. Эти варианты вам точно понравятся.

Юнона

Это имя происходит из латыни и означает "молодая". В римской мифологии так звали богиню любви и материнства – Юнону. Обладательницам этого имени легко удается привлекать к себе интересных людей и новые приключения. Такие женщины обладают хорошо развитой интуицией, поэтому всегда понимают, когда им кто-то лжет.

Лидия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "та, что из Лидии". Его обладательницы отличаются спокойным характером и острым Умом. Лидии ценят гармонию и комфорт и умеют поддержать близких. Такие женщины – очень ответственные и надежные, поэтому легко добиваются успеха в любой сфере.

Дениза

У этого имени есть несколько версий происхождения: первая – от имени греческого бога виноделия Диониса, поэтому означает "посвященная Дионису", вторая – из турецкого языка и переводится как "море". Такие женщины отличаются импульсивным характером и непредсказуемостью, с ними никогда не бывает скучно. Обладательницы этого имени имеют большой круг общения, поскольку любят знакомиться с людьми.

Сабина

По одной из версий, это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "та, кто принадлежит к племени сабинов". Такие женщины – элегантные, утонченные, но в то же время очень упрямые и решительные. Обладательницы этого имени постоянно стремятся выделяться и совершать в жизни что-то грандиозное. Сабины преданны тем, кого любят, но с незнакомцами могут вести себя холодно или даже недоступно.

Параскевия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "канун праздника". Его обладательницы – терпеливые женщины с сильным характером. Их сложно понять с первого взгляда, но те, кто знает Параскевьи поближе, ценят их за преданность и заботу.

Красивые женские имена – как назвать девочку / Фото Magnific

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