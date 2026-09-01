5 чоловічих імен, які наділяють своїх власників міцним духом і непереможною енергетикою

Деякі чоловічі імена мають особливо потужну енергетику. Вони надихають своїх власників упевнено йти до мети, захищати близьких і ніколи не здаватися перед труднощами.

Про чоловічі імена, які дарують своїм представникам незламний характер і гарну долю – розповідає 24 Канал.

Марко

Це ім'я має латинське коріння та тісно пов'язане з давньоримським богом війни Марсом. Так називають рішучих, сильних і впевнених у собі особистостей. Їхня природна харизма, аналітичний розум і вміння відстоювати власну правоту допомагають досягати успіху в будь-яких життєвих обставинах.

Арсен

Таке ім'я грецького походження перекладається як "мужній", "сильний" або "зрілий". Його носії відзначаються залізною витримкою, сталевою волею та високою працездатністю. Вони схильні до глибоких роздумів та впевнено перетворюють власні мрії на чіткі життєві цілі.

Святослав

Це старовинне слов'янське ім'я складається з двох основ: "святий" та "слава". Саме тому воно означає "священна слава". Крім цього, ім'я Святослав асоціюється з відважними князями-полководцями, які славилися безкомпромісністю й честю. Чоловіки з таким іменем відзначаються сміливістю і прямолінійністю, завдяки чому легко досягають значних висот.

Максим

Ім'я має латинське походження та перекладається як "найвеличніший" або "найбільший". Його власники наділені потужним внутрішнім стрижнем, високими амбіціями та твердими принципами. Вони вміють швидко концентруватися у складних ситуаціях і брати на себе відповідальність за важливі рішення.

Лев

Ім'я Лев має грецьке походження та перекладається як "цар звірів". Воно наділяє хлопців безстрашністю, шляхетністю та впевненістю у собі. Чоловіки з цим іменем володіють дивовижним самоконтролем, ніколи не панікують перед небезпекою та завжди захищають тих, хто цього потребує.

Імена для хлопчиків / Фото Magnific

Днями ми розповідали про чоловічі імена з потужним значенням.