Вірність та вміння пронести щирі почуття крізь усе життя – рідкісні якості в сучасному світі. Дехто вірить, що схильність до міцних і тривалих стосунків закладена в самій енергетиці людини.

24 Канал підготував добірку чоловічих імен, власники яких відзначаються особливою відданістю та не уявляють свого життя без коханої жінки.

Ілля

Ім'я Ілля прийшло до нас із давньоєврейської мови, а фахівці тлумачать його як "мій Бог – Господь". Такі чоловіки вражають оточення своєю надійністю, внутрішньою силою та вмінням кохати по-справжньому глибоко. За їхньою стриманою вдачею ховається ніжне й віддане серце, яке обирає одну людину назавжди.

Лев

Це ім'я має грецьке походження та перекладається як "цар звірів". Його власники довго й прискіпливо обирають супутницю життя, але, зустрівши ту саму жінку, віддають їй усе своє серце без залишку. Леви надзвичайно відповідально ставляться до створення родини, бережуть кохану від будь-яких негараздів і залишаються вірними своєму вибору навіть у найскладніші періоди стосунків.

Герман

Таке латинське ім'я означає "рідний" або "близький". Германи виростають серйозними й глибокими чоловіками, які не сприймають легковажних романів та швидкоплинних інтриг. Ці чоловіки будують стосунки на фундаменті повної довіри й поваги, тому, знайшовши свою другу половинку, вони присвячують їй усе життя і навіть не дивляться в бік інших жінок.

Імена, які належать чоловікам-однолюбам / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про чоловічі імена, які принесуть успіх своїм власникам у 2027 році.