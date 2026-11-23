24 Канал підготував добірку чоловічих імен, власники яких відзначаються особливою відданістю та не уявляють свого життя без коханої жінки.

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Ілля

Ім'я Ілля прийшло до нас із давньоєврейської мови, а фахівці тлумачать його як "мій Бог – Господь". Такі чоловіки вражають оточення своєю надійністю, внутрішньою силою та вмінням кохати по-справжньому глибоко. За їхньою стриманою вдачею ховається ніжне й віддане серце, яке обирає одну людину назавжди.

Лев

Це ім'я має грецьке походження та перекладається як "цар звірів". Його власники довго й прискіпливо обирають супутницю життя, але, зустрівши ту саму жінку, віддають їй усе своє серце без залишку. Леви надзвичайно відповідально ставляться до створення родини, бережуть кохану від будь-яких негараздів і залишаються вірними своєму вибору навіть у найскладніші періоди стосунків.

Герман

Таке латинське ім'я означає "рідний" або "близький". Германи виростають серйозними й глибокими чоловіками, які не сприймають легковажних романів та швидкоплинних інтриг. Ці чоловіки будують стосунки на фундаменті повної довіри й поваги, тому, знайшовши свою другу половинку, вони присвячують їй усе життя і навіть не дивляться в бік інших жінок.

Імена, які належать чоловікам-однолюбам / Фото Magnific

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