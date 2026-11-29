У грудні українці відзначатимуть День працівників прокуратури та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День Сухопутних військ ЗСУ, День ракетних військ і артилерії України та День цивільної авіації.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у грудні 2026 року, розповідає 24 Канал.

Календар свят на грудень 2026 року

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу; День працівників прокуратури України.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії України; День обіймів.

5 грудня – День працівників статистики України; Міжнародний день волонтерів.

6 грудня – День Збройних Сил України; День святого Миколая.

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні; Міжнародний день цивільної авіації.

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.

10 грудня – День прав людини.

11 грудня – Міжнародний день гір.

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

13 грудня – День благодійності в Україні; Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення.

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

15 грудня – День працівників суду України.

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби України.

18 грудня – Міжнародний день мігрантів.

19 грудня – День адвокатури України.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

22 грудня – День енергетика; День працівників дипломатичної служби України.

23 грудня – День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні.

24 грудня – День працівників архівних установ України; Святвечір.

25 грудня – Різдво Христове.

31 грудня – Переддень Нового року (Щедрий вечір).

Коли будуть вихідні у грудні 2026 / Фото з сайту "Українські календарі"

Чи будуть додаткові вихідні у грудні 2026 року

У грудні 2026 року в Україні, як і в попередні місяці, офіційними вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 грудня.

Робочих днів у першому місяці зими буде 23 – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 грудня.

Додаткового вихідного на Різдво Христове, яке у 2026 році припадає на п'ятницю, 25 грудня, не передбачається через дію воєнного стану в Україні. Про це йдеться у законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який скасовує святкові неробочі дні та їхнє перенесення.

Раніше ми публікували православний календар свят на грудень 2026 року.