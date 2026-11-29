Календар вихідних на грудень 2026 / Фото Magnific
У грудні українці відзначатимуть День працівників прокуратури та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День Сухопутних військ ЗСУ, День ракетних військ і артилерії України та День цивільної авіації.
Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у грудні 2026 року, розповідає 24 Канал.
Календар свят на грудень 2026 року
1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу; День працівників прокуратури України.
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
4 грудня – День ракетних військ і артилерії України; День обіймів.
5 грудня – День працівників статистики України; Міжнародний день волонтерів.
6 грудня – День Збройних Сил України; День святого Миколая.
7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні; Міжнародний день цивільної авіації.
9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.
10 грудня – День прав людини.
11 грудня – Міжнародний день гір.
12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.
13 грудня – День благодійності в Україні; Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення.
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
15 грудня – День працівників суду України.
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби України.
18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
19 грудня – День адвокатури України.
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
22 грудня – День енергетика; День працівників дипломатичної служби України.
23 грудня – День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні.
24 грудня – День працівників архівних установ України; Святвечір.
25 грудня – Різдво Христове.
31 грудня – Переддень Нового року (Щедрий вечір).
Чи будуть додаткові вихідні у грудні 2026 року
У грудні 2026 року в Україні, як і в попередні місяці, офіційними вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 грудня.
Робочих днів у першому місяці зими буде 23 – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 грудня.
Додаткового вихідного на Різдво Христове, яке у 2026 році припадає на п'ятницю, 25 грудня, не передбачається через дію воєнного стану в Україні. Про це йдеться у законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який скасовує святкові неробочі дні та їхнє перенесення.
Раніше ми публікували православний календар свят на грудень 2026 року.
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