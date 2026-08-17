Календар свят на перший місяць осені – 2026: чи буде вихідний на День знань

У вересні українці відзначатимуть День знань та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День нотаріату, День підприємця та День графічного дизайнера.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у вересні 2026 року, розповідає 24 Канал.

Календар важливих дат на вересень 2026 року

1 вересня – День знань

2 вересня – День нотаріату

5 вересня – Міжнародний день благодійності

6 вересня – День підприємця

8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; Різдво Пресвятої Богородиці

9 вересня – Міжнародний день краси; День графічного дизайнера

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам

12 вересня – День українського кіно; День фізичної культури і спорту

13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

14 вересня – День танкових військ; Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

15 вересня – Міжнародний день демократії

16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня – День рятувальника; День усиновлення; святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

19 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника

20 вересня – День працівника лісу

21 вересня – Міжнародний день миру

22 вересня – Всесвітній день без автомобілів

23 вересня – День осіннього рівнодення

27 вересня – Всесвітній день туризму; День вихователя і всіх дошкільних працівників; День машинобудівника

29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек; Міжнародний день перекладача

Календар вихідних на вересень 2026 року / Фото з сайту MyCalendar

Чи будуть додаткові вихідні у вересні 2026 року

У вересні українці не матимуть додаткових вихідних, зокрема і на День знань. Кодекс законів про працю не визначає жодне свято першого місяця осені як неробочий день. До того ж закон про воєнний стан скасовує будь-які перенесення дат для відпочинку.

Загалом із 30 календарних днів вересня 2026 року громадяни працюватимуть 22 дні, а відпочиватимуть 8 днів – лише у звичні суботи й неділі (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 вересня).