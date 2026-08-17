Календар свят на перший місяць осені – 2026: чи буде вихідний на День знань
У вересні українці відзначатимуть День знань та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День нотаріату, День підприємця та День графічного дизайнера.
Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у вересні 2026 року, розповідає 24 Канал.
Календар важливих дат на вересень 2026 року
1 вересня – День знань
2 вересня – День нотаріату
5 вересня – Міжнародний день благодійності
6 вересня – День підприємця
8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів; Різдво Пресвятої Богородиці
9 вересня – Міжнародний день краси; День графічного дизайнера
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам
12 вересня – День українського кіно; День фізичної культури і спорту
13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
14 вересня – День танкових військ; Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього
15 вересня – Міжнародний день демократії
16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня – День рятувальника; День усиновлення; святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
19 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника
20 вересня – День працівника лісу
21 вересня – Міжнародний день миру
22 вересня – Всесвітній день без автомобілів
23 вересня – День осіннього рівнодення
27 вересня – Всесвітній день туризму; День вихователя і всіх дошкільних працівників; День машинобудівника
29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек; Міжнародний день перекладача
Чи будуть додаткові вихідні у вересні 2026 року
У вересні українці не матимуть додаткових вихідних, зокрема і на День знань. Кодекс законів про працю не визначає жодне свято першого місяця осені як неробочий день. До того ж закон про воєнний стан скасовує будь-які перенесення дат для відпочинку.
Загалом із 30 календарних днів вересня 2026 року громадяни працюватимуть 22 дні, а відпочиватимуть 8 днів – лише у звичні суботи й неділі (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 вересня).