Кожен з одинадцятикласників стоїть на порозі дорослого життя, саме тому випускникам варто дивитися лише вперед, у майбутнє, яке чекає саме на них. LifeStyle24 підготував красиві привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах.

Цей рік – особливий, адже він відкриває перед вами безліч можливостей. Нехай цей навчальний рік буде наповнений успіхами, радісними подіями та незабутніми враженнями. Вірте в себе, долайте перешкоди та не забувайте, що всі ваші старання неодмінно приведуть до успіху. Зі святом вас, дорогі випускники! Попереду у вас найкраще!

***

Дорогі випускники! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Це останній рік вашої шкільної подорожі, і ми бажаємо вам пройти його з честю, зберігаючи віру в себе та свої сили. Нехай цей рік стане для вас роком великих можливостей і значущих досягнень. Бажаємо вам завжди йти вперед, не зупиняючись на досягнутому, та бути відкритими до всього нового. Успіхів вам і впевненості на цьому важливому етапі вашого життя!

Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя –

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

У День знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24

***

Шановні випускники! Цей рік – час визначатися з мріями та планами на майбутнє. Залишайтеся цілеспрямованими, розширюйте горизонти та не бійтеся втілювати в життя свої найсміливіші мрії. Нехай ваше серце завжди веде вас до успіху, а знання та підтримка близьких допоможуть досягти найвищих вершин.

***

Дорогі випускники! Ось і настав той момент, коли ви востаннє переступаєте поріг школи як учні. Ви вже стали старшими й мудрішими, а попереду – найцікавіше. Ще трохи, і ви увійдете в доросле життя, де кожен вибір і кожне рішення матиме особливе значення. Бажаємо вам залишатися впевненими у собі та своїх силах. Нехай кожен день приносить вам нові знання та навички, що відкриють перед вами двері у світ великих можливостей. Пам'ятайте, що навіть найскладніші задачі вирішуються крок за кроком, і ваші зусилля обов'язково будуть винагороджені.