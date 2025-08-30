Кожен з одинадцятикласників стоїть на порозі дорослого життя, саме тому випускникам варто дивитися лише вперед, у майбутнє, яке чекає саме на них. LifeStyle24 підготував красиві привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах.
Як привітати з 1 вересня випускників?: картинки, проза й вірші
Цей рік – особливий, адже він відкриває перед вами безліч можливостей. Нехай цей навчальний рік буде наповнений успіхами, радісними подіями та незабутніми враженнями. Вірте в себе, долайте перешкоди та не забувайте, що всі ваші старання неодмінно приведуть до успіху. Зі святом вас, дорогі випускники! Попереду у вас найкраще!
***
Дорогі випускники! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Це останній рік вашої шкільної подорожі, і ми бажаємо вам пройти його з честю, зберігаючи віру в себе та свої сили. Нехай цей рік стане для вас роком великих можливостей і значущих досягнень. Бажаємо вам завжди йти вперед, не зупиняючись на досягнутому, та бути відкритими до всього нового. Успіхів вам і впевненості на цьому важливому етапі вашого життя!
Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя –
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
У День знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
Привітання з 1 вересня для випускників / Колаж LifeStyle24
***
Шановні випускники! Цей рік – час визначатися з мріями та планами на майбутнє. Залишайтеся цілеспрямованими, розширюйте горизонти та не бійтеся втілювати в життя свої найсміливіші мрії. Нехай ваше серце завжди веде вас до успіху, а знання та підтримка близьких допоможуть досягти найвищих вершин.
***
Дорогі випускники! Ось і настав той момент, коли ви востаннє переступаєте поріг школи як учні. Ви вже стали старшими й мудрішими, а попереду – найцікавіше. Ще трохи, і ви увійдете в доросле життя, де кожен вибір і кожне рішення матиме особливе значення. Бажаємо вам залишатися впевненими у собі та своїх силах. Нехай кожен день приносить вам нові знання та навички, що відкриють перед вами двері у світ великих можливостей. Пам'ятайте, що навіть найскладніші задачі вирішуються крок за кроком, і ваші зусилля обов'язково будуть винагороджені.