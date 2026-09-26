Календар свят на другий місяць осені – 2026: чи будуть додаткові вихідні
У жовтні українці відзначатимуть День вчителя та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День юриста, День рекламіста та День уролога.
Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у жовтні 2026 року, розповідає 24 Канал.
Календар свят на жовтень 2026
1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день музики.
2 жовтня – Міжнародний день ненасильства та День уролога.
4 жовтня – Всесвітній день тварин, День учителя в Україні та День територіальної оборони України.
5 жовтня – Всесвітній день вчителів та Всесвітній день архітектора.
8 жовтня – День юриста.
9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я і День працівників стандартизації та метрології.
11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби та День профспілок України.
15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки та Міжнародний день кредитних спілок.
16 жовтня – День анестезіолога та День алерголога.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
18 жовтня – День працівників харчової промисловості.
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.
23 жовтня – День працівників реклами.
24 жовтня – Міжнародний день ООН
27 жовтня – День української мови та писемності.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря та Геловін.
Коли будуть вихідні у жовтні 2026
У 2026 році День захисників і захисниць України (1 жовтня) припадає на четвер. Під час дії воєнного стану додаткові вихідні у святкові дні скасовуються, тому четвер є звичайним робочим днем.
За стандартним графіком п'ятиденного робочого тижня в жовтні 2026 року:
- Вихідних днів – 9: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 жовтня.
- Робочих днів – 22: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 та 30 жовтня.