День святого Миколая – одне з найулюбленіших зимових свят українців, яке традиційно відзначають у грудні. Воно присвячене святителю Миколаю Чудотворцю, якого вважають покровителем дітей, мандрівників і тих, хто потребує допомоги.

У 2026 році День святого Миколая за новим церковним календарем припадає на неділю, 6 грудня. Саме цієї дати свято відзначають за загальним календарем Православної церкви України (ПЦУ).

Проте ще кілька років тому українці звикли святкувати його 19 грудня. Дата змінилася після календарної реформи: з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Відтоді нерухомі церковні свята, до яких належить і День святого Миколая, відзначають за новим стилем.

Тож у 2026 році це буде вже четвертий рік, коли ПЦУ за новим календарем вшановуватиме святителя Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, як було раніше.

Чому День святого Миколая перенесли з 19 на 6 грудня

Різниця між старою та новою датами пояснюється особливостями календарів. Раніше православні віряни, які дотримувалися юліанського календаря, відзначали день пам'яті святителя Миколая 6 грудня за старим стилем. Однак через розбіжність між юліанським і григоріанським календарями ця дата припадала на 19 грудня за сучасним цивільним календарем.

Новоюліанський календар, на який перейшла ПЦУ, усуває накопичену за століття календарну розбіжність. У XXI столітті його дати нерухомих свят збігаються з датами григоріанського календаря, яким користуються в повсякденному житті. Саме тому день пам'яті святителя Миколая тепер припадає на 6 грудня.

Важливо, що календарна реформа не змінила самого змісту свята. Віряни так само вшановують святителя Миколая, відвідують богослужіння, моляться до нього та згадують про його милосердя і допомогу нужденним.



На День Миколая заведено дарувати подаруночки / Фото Magnific

Ще однією милою традицією є подаруночки під подушкою. Напередодні свята діти з нетерпінням чекають ранку, адже вірять, що вночі святий Миколай завітає до них і залишить приємний сюрприз. Зазвичай це солодощі, фрукти, іграшки або невеликі бажані подарунки. Такий звичай пов'язаний із образом Миколая як доброго благодійника, який допомагав людям і особливо дбав про дітей.

Серед українців ще досі є люди, які живуть за старим церковним календарем та відзначають свята за старим стилем. Хтось святкує одночасно за двома календарями. Раніше священник ПЦУ пояснив, чи можна так робити.