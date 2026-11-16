Священник ПЦУ пояснив, що не так зі святкуванням за двома календарями

Священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму тіктоці висловив категоричну позицію щодо цього. Читайте більше – у матеріалі 24 Каналу.

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Чи можна відзначати свята одночасно за старим і новим стилями

Після календарної реформи в Україні частина вірян вирішила не обирати один стиль, а відзначати кожне велике свято двічі на рік. Священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму зверненні назвав таку практику нерозумною та детально пояснив суть церковних дат.

За словами отця, у православному календарі існують лише три дні народження: Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та Івана Хрестителя. Усі інші дати, присвячені конкретним святим, насправді є днями їхньої смерті. Саме в цей момент праведники закінчували свій земний шлях і переходили до вічного життя.

Щоб донести свою думку, священник навів зрозумілу аналогію зі звичайним родинним життям. Коли в сім'ї помирає близька людина, рідні проводять чин похорону та молитовно згадують її лише один раз, адже ніхто не помирає двічі чи тричі. Тому цілком логічно, що християни вшановують пам'ять святих тільки одного разу на рік.

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Отець Юліан закликав вірян не плутати грішне з праведним і свідомо ставитися до власних традицій. На його думку, звичка святкувати все підряд за обома календарями викликає серйозні запитання щодо глибини віри та щирості таких людей.

Раніше ми публікували календар церковних свят на листопад за новим і старим стилями.