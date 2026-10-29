Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2026 року

У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у листопаді – розповідає Православний церковний календар.

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Православний календар на листопад 2026 за новим і старим стилем

1 листопада – святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна за новим стилем (мученика Уара і з ним семи вчителів християнських за старим стилем).

2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста за новим стилем (великомученика Артемія Антіохійського за старим стилем).

3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала за новим стилем (святого Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглінського за старим стилем).

4 листопада – святого преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея за новим стилем (рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця за старим стилем).

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5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими за новим стилем (апостола Якова, брата Господнього за старим стилем).

6 листопада – святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського за новим стилем (мученика Арефа за старим стилем).

7 листопада – святих 33 мучеників у Мелітині за новим стилем (мучеників Маркіяна і Мартирія та Дмитрівська батьківська субота за старим стилем).

8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла за новим стилем (великомученика Димитрія Солунського за старим стилем). Це свято присвячене головному захиснику Божої слави й очільнику ангелів у боротьбі проти зла.

9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти за новим стилем (преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах за старим стилем).

10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними за новим стилем (великомучениці Параскеви Іконійської за старим стилем).

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11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія, святого преподобного сповідника Теодора Студита за новим стилем (преподобномучениці Анастасії Римлянки за старим стилем).

12 листопада – святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького за новим стилем (священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії за старим стилем).

13 листопада – святого святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського за новим стилем (преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах за старим стилем).

14 листопада – святого апостола Филипа за новим стилем (безсрібників і чудотворців Косми і Даміана за старим стилем).

15 листопада – початок Різдвяного посту за новим стилем (мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста за старим стилем). За новим стилем піст триває 40 днів до Різдва Христового для духовного й тілесного очищення вірян.

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16 листопада – святого апостола та євангеліста Матея за новим стилем (преподобного Акепсима Антіохійського за старим стилем).

17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського за новим стилем (священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея, пресвітера за старим стилем).

18 листопада – святих мучеників Платона і Романа за новим стилем (мучеників Галактіона та Епістимії за старим стилем).

19 листопада – святого пророка Авдія, святого мученика Варлаама за новим стилем (святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського за старим стилем).

20 листопада – блаженної преподобної Йосафати (Гордашевської), святого преподобного Григорія Декаполіта за новим стилем (мученика Феодота Анкірського за старим стилем).

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим стилем (Собор архистратига Михаїла за старим стилем). Свято присвячене події, коли батьки привели 3-річну Діву Марію до Єрусалимського храму на служіння Богу.

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22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним за новим стилем (преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського за старим стилем).

23 листопада – святих святителів Амфілоха і Григорія за новим стилем (мученика Ореста Тіанського, лікаря за старим стилем).

24 листопада – святої великомучениці Катерини та святого великомученика Меркурія за новим стилем (преподобного Теодора Студита, сповідника за старим стилем).

25 листопада – святого священномученика Климента, Папи за новим стилем (святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського за старим стилем).

26 листопада – святого преподобного Аліпія, стовпника за новим стилем (святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського за старим стилем).

27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина та святого преподобного Палладія за новим стилем (апостола Пилипа, заговини на Різдвяний піст за старим стилем).

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28 листопада – святого преподобного Стефана Нового та святого мученика Іринарха за новим стилем (мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва та початок Різдвяного посту за старим стилем).

29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена за новим стилем (апостола і євангеліста Матвія за старим стилем).

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного за новим стилем (святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського за старим стилем). Він був першим з 12 учнів, кого покликав Христос, і за переказами проповідував християнство на землях Скіфії.

Днями наша редакція публікувала календар днів ангела на листопад 2026 року.