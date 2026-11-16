Священник ПЦУ объяснил, что не так с празднованием по двум календарям

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук в своем тиктоке выразил категорическую позицию по этому поводу. Подробнее – в материале 24 Канала.

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Можно ли отмечать праздники одновременно по старому и новому стилям

После календарной реформы в Украине часть верующих решила не выбирать один стиль, а отмечать каждый большой праздник дважды в год. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук в своем обращении назвал такую практику неразумной и подробно объяснил суть церковных дат.

По словам отца, в православном календаре существует только три дня рождения: Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. Все остальные даты, посвященные конкретным святым, на самом деле являются днями их смерти. Именно в этот момент праведники завершали свой земной путь и переходили к вечной жизни.

Чтобы донести свою мысль, священник привел понятную аналогию с обычной семейной жизнью. Когда в семье умирает близкий человек, родные проводят похоронный обряд и молитвенно поминают его только один раз, ведь никто не умирает дважды или трижды. Поэтому вполне логично, что христиане чтят память святых только один раз в год.

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Отец Юлиан призвал верующих не путать греховное с праведным и осознанно относиться к собственным традициям. По его мнению, привычка отмечать все подряд по обоим календарям вызывает серьезные вопросы относительно глубины веры и искренности таких людей.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников на ноябрь по новому и старому стилям.