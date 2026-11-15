Не повторюйте за іншими: священник ПЦУ пояснив, коли насправді варто хреститися в храмі

Багато вірян у храмі звикли орієнтуватися на сусідів і повторювати їхні рухи під час богослужіння. Однак священник Православної Церкви України Юліан Тимчук застеріг від такої практики та розповів, на що саме варто зважати під час молитви.

Своїми думками отець Юліан поділився у тіктоці. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Коли треба хреститись у церкві

Серед парафіян часто побутує думка, що в церкві достатньо просто стежити за іншими людьми та хреститися одночасно з ними. Священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму зверненні спростував цей міф. За словами отця, механічне копіювання жестів інших присутніх не має нічого спільного зі справжнім молитовним стоянням у храмі.

Тимчук наголосив, що під час служби кожен вірянин насамперед має уважно вслухатися у слова, які лунають у церкві. Осіняти себе хресним знаменням варто не за прикладом натовпу, а в конкретний момент богослужіння – коли згадують Пресвяту Трійцю. Саме усвідомлене ставлення до кожного жесту робить присутність людини в храмі глибокою та змістовною.

Водночас священник ПЦУ заспокоїв тих, хто раніше орієнтувався на інших. Така звичка не є великим гріхом. Однак для щирого духовного спілкування важливо зосереджуватися на власних думках і тексті молитви, а не озиратися навколо. Коли людина свідомо промовляє кожне слово та розуміє значення своїх дій, Господь обов'язково чує її звернення. Тож у храмі краще прислухатися до служби й власного серця, ніж покладатися на поведінку сусідів.

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