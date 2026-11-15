Не повторюйте за іншими: священник ПЦУ пояснив, коли насправді варто хреститися в храмі

Своїми думками отець Юліан поділився у тіктоці. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

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Коли треба хреститись у церкві

Серед парафіян часто побутує думка, що в церкві достатньо просто стежити за іншими людьми та хреститися одночасно з ними. Священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму зверненні спростував цей міф. За словами отця, механічне копіювання жестів інших присутніх не має нічого спільного зі справжнім молитовним стоянням у храмі.

Тимчук наголосив, що під час служби кожен вірянин насамперед має уважно вслухатися у слова, які лунають у церкві. Осіняти себе хресним знаменням варто не за прикладом натовпу, а в конкретний момент богослужіння – коли згадують Пресвяту Трійцю. Саме усвідомлене ставлення до кожного жесту робить присутність людини в храмі глибокою та змістовною.

Водночас священник ПЦУ заспокоїв тих, хто раніше орієнтувався на інших. Така звичка не є великим гріхом. Однак для щирого духовного спілкування важливо зосереджуватися на власних думках і тексті молитви, а не озиратися навколо. Коли людина свідомо промовляє кожне слово та розуміє значення своїх дій, Господь обов'язково чує її звернення. Тож у храмі краще прислухатися до служби й власного серця, ніж покладатися на поведінку сусідів.

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