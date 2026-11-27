Традиції зустрічі нового року бувають найрізноманітнішими – хтось загадує бажання, а хтось ретельно продумує деталі. Однією з найпопулярніших залишається звичка підбирати одяг, сервірувати стіл і прикрашати оселю в кольори покровителя прийдешнього року, щоб задобрити його та створити правильний настрій.

У 2027 році головною покровителькою за східним календарем стане Червона Вогняна Коза. Її стихія – Вогонь, тож і вподобання символу року – це про яскравість, теплоту та живу палітру, яка символізує енергію, рух, достаток і затишок. Водночас сама Коза цінує природність і гармонію, тому найкраще поєднувати вогняні акценти з теплими земляними тонами, а не з кричущою строкатістю.

Найбільше Вогняна Коза прихильна до червоного кольору – головного кольору року, що уособлює силу, захист і життєву енергію, а також до помаранчевого, який пов’язують із радістю, творчістю та свіжими зрушеннями.



Червоний колір є головним у 2027 році / Magnific

У святковому гардеробі чи декорі дому чудово працюватимуть золотий, жовтий і вохристий – вони асоціюються з добробутом, впевненістю та сонячним теплом. До цієї ж палітри вдало вписуються теракотовий як символ стабільності та спокою, а також фіолетовий, який у частині східних трактувань співвідносять зі стихією Вогню та внутрішнім розвитком.



Фіолетовий колір підійде для зустрічі Нового 2027 року / Фото з Pinterest

Натомість кольорів, які асоціюються з конфліктом стихій або здатні "загасити" вогняну енергію року, краще уникати. Зокрема, небажаними вважають чорний, блакитний і темно-синій, адже в символіці стихій вони тяжіють до Води, яка протистоїть Вогню й приносить більше стриманості чи холоду.



Від блакитного на Новий 2027 рік краще відмовитися / Фото з Pinterest

Обережніше варто ставитися до холодного сірого, який пов’язують із металом без підтримки вогняної стихії, а також до неонових відтінків – занадто різких і штучних для м’якої, природної натури Кози.

До зустрічі Нового року ще є час, щоб підготуватися, але до цього українці святкуватимуть також День святого Миколая. Читайте на 24 Каналі, що покласти під подушку, адже це також є однією з відомих святкових традицій.