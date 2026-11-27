В 2027 году главной покровительницей по восточному календарю станет Красная Огненная Коза. Ее стихия – Огонь, поэтому предпочтения символа года – это яркость, теплота и живая палитра, символизирующая энергию, движение, достаток и уют. В то же время сама Коза ценит естественность и гармонию, поэтому лучше всего сочетать огненные акценты с теплыми земляными тонами, а не с кричащей пестротой.

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Наибольшую симпатию Огненной Козы вызывает красный цвет – главный цвет года, который олицетворяет силу, защиту и жизненную энергию, а также оранжевый, который ассоциируется с радостью, творчеством и свежими переменами.

Красный цвет является главным в 2027 году / Magnific

В праздничном гардеробе или декоре дома прекрасно будут смотреться золотой, желтый и охристый – они ассоциируются с благополучием, уверенностью и солнечным теплом. В эту же палитру удачно вписываются терракотовый как символ стабильности и спокойствия, а также фиолетовый, который в некоторых восточных трактовках соотносят со стихией Огня и внутренним развитием.

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Фиолетовый цвет подойдет для встречи Нового 2027 года / Фото с Pinterest

Зато цветов, которые ассоциируются с конфликтом стихий или способны "погасить" огненную энергию года, лучше избегать. В частности, нежелательными считаются черный, голубой и темно-синий, ведь в символике стихий они тяготеют к Воде, которая противостоит Огню и приносит больше сдержанности или холода.

От голубого цвета в Новом 2027 году лучше отказаться / Фото с Pinterest

С осторожностью стоит относиться к холодному серому, который ассоциируется с металлом без поддержки огненной стихии, а также к неоновым оттенкам – слишком резким и искусственным для мягкой, природной натуры Козы.

До встречи Нового года еще есть время, чтобы подготовиться, но до этого украинцы будут также праздновать День святого Николая. Читайте на 24 Канале, что положить под подушку, ведь это также одна из известных праздничных традиций.