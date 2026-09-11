4 красиві старовинні імені для дівчаток, які стрімко увірвалися у тренди

Пошук ідеального імені для доньки дедалі частіше веде молодих батьків до власного коріння. Давні українські жіночі імена вражають мелодійністю та сильним характером, про який ми незаслужено забули на десятиліття.

24 Канал підготував добірку самобутніх старовинних імен з особливими значеннями, які знову повертаються в моду.

Чаруня

Це ім'я має слов'янське походження та означає "та, хто має чари". Наші предки доволі часто так називали своїх дітей, але у сучасному світі цей варіант не є популярним. Водночас значення такого імені пов'язане зі словом "чарівний", тому наділяє своїх носіїв особливими якостями.

Мелашка

Таке ім'я походить з Давньої Греції та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі можна частіше почути серед українок. Мелашки – кмітливі й допитливі, тому завжди прагнуть дізнатися щось нове. Представниці цього імені мають велике коло спілкування та нерідко бувають душею компанію.

Маїна

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де перекладається як "народжена в травні", друга – з античної міфології, де була богиня родючості Мая. У сучасному світі представниць цього імені дуже мало, що робить його досить рідкісним.

Мокрина

Таке ім'я має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені. Це ім'я вважається рідкісним, бо про нього майже не згадують, окрім як у релігійному контексті.

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