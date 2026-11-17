Вижити на стипендію, підготувати презентацію за десять хвилин до пари та переконати викладача, що ти справді читав рекомендовану літературу, – це майже суперздібності. І хоча диплом видають далеко не за всі студентські подвиги, вони точно заслуговують на окреме свято.

Саме тому 17 листопада відзначають День студента. Це чудова нагода привітати тих, хто щодня балансує між навчанням, роботою та особистим життям. 24 Канал підготував добірку оригінальних привітань, які допоможуть потішити знайомих студентів і побажати їм успіхів не лише на іспитах, а й у житті.

Привітання з Днем студента українською в прозі

З Днем студента! Нехай кожна лекція відкриває нову думку, кожен іспит нагадує, що ти здатен більше, ніж уявляєш, а кожен день наближає до мрії, заради якої ти все це робиш.

Вітаю з Днем студента! Студентські роки це час, коли можна сміливо шукати себе. Бажаю тобі сміливості пробувати, мудрості вчитися на помилках і віри, що все вдасться.

З Днем студента! Нехай знання стануть твоїми крилами, друзі за цей час стануть рідними, а спогади про ці роки гріють тебе багато-багато років.

Студенте, з святом! Не бійся складних питань і великих планів. Саме зараз закладається фундамент твого майбутнього, і він буде міцним, бо ти працюєш і віриш у себе.

З Днем студента! Бажаю, щоб цікавість ніколи не згасала, натхнення приходило без запрошення, а поруч були люди, які підтримують тебе і радіють твоїм перемогам.

Вітаю з Днем студента! Нехай твоя дорога буде сповнена відкриттів, зустрічей і можливостей. Ти вже на правильному шляху, тож продовжуй рухатися вперед, вірити в себе та мріяти по-справжньому.

Картинки з Днем студента

Картинки з днем студента / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем студента / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем студента в картинках / Колаж 24 Каналу

День студента картинки / Колаж 24 Каналу



До речі, це ще не всі теплі слова до свята. Ми підготували ще одну добірку красивих привітань із Днем студента, які точно потішать ваших друзів та близьких.



