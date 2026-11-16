З Міжнародним Днем студента 2026 – гарні листівки та вірші для привітанян зі святом

17 листопада відзначають День студента – свято тих, хто вчиться, мріє та впевнено будує своє майбутнє. 24 Канал зібрав найкращі привітання з Днем студента, щоб ви могли подарувати близьким трохи тепла та гарного настрою.

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Привітання з Днем студента у віршах



***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!



***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***



Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в'ється!

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Привітання з Днем студента картинки

Привітання з днем студента картинки / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем студента / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем студента у віршах

Привітання з Днем студента в картинках

Листівки з днем студента / Колаж 24 Каналу



А для тих, хто шукає ще більше натхнення, Ми зібрали додаткові привітання з Днем студента – щирі, веселі та без побажань автоматів на іспитах.