З Міжнародним Днем студента 2026 – гарні листівки та вірші для привітанян зі святом

Привітання з днем студента / Фото Pinterest
Кажуть, студентські роки – найкращі в житті. Щоправда, зазвичай це кажуть люди, які вже забули про ранкові пари, курсові та викладачів, здатних одним запитанням зруйнувати всю впевненість у собі. Але саме цей період дарує друзів на все життя, незабутні пригоди та спогади, які не купиш за жодну стипендію.
17 листопада відзначають День студента – свято тих, хто вчиться, мріє та впевнено будує своє майбутнє. 24 Канал зібрав найкращі привітання з Днем студента, щоб ви могли подарувати близьким трохи тепла та гарного настрою.
Привітання з Днем студента у віршах
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в'ється!
Привітання з Днем студента картинки
Привітання з днем студента картинки / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем студента / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем студента у віршах
Привітання з Днем студента в картинках
Листівки з днем студента / Колаж 24 Каналу
А для тих, хто шукає ще більше натхнення, Ми зібрали додаткові привітання з Днем студента – щирі, веселі та без побажань автоматів на іспитах.
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