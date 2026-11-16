Поздравление с Днем студента / Фото с Pinterest
Говорят, студенческие годы – лучшие в жизни. Правда, обычно так говорят те, кто уже забыл об утренних занятиях, курсовых работах и преподавателях, способных одним вопросом подорвать всю уверенность в себе. Но именно этот период дарит друзей на всю жизнь, незабываемые приключения и воспоминания, которые не купишь ни за какую стипендию.
17 ноября отмечается День студента – праздник тех, кто учится, мечтает и уверенно строит свое будущее. 24 Канал собрал лучшие поздравления с Днем студента, чтобы вы могли подарить близким немного тепла и хорошего настроения.
Поздравления с Днем студента в стихах
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в'ється!
Поздравления с Днем студента: картинки
Поздравления с Днем студента: картинки / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню студента / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем студента в стихах
Поздравления с Днем студента в картинках
Открытки ко Дню студента / Коллаж 24 Канала
А для тех, кто ищет еще больше вдохновения, мы собрали дополнительные поздравления с Днем студента – искренние, веселые и без пожеланий "автоматов" на экзаменах.
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