Чи дійсно не можна показувати новонародженого малюка до 40 днів: відповідь священника ПЦУ

Народження дитини завжди супроводжується безліччю порад від старшого покоління. Серед них найпопулярнішою залишається сувора заборона показувати малюка стороннім людям у перші сорок днів його життя.

Багато молодих батьків сліпо дотримуються цього правила, бо бояться нашкодити немовляті або накликати на нього біду. Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці вже висловився щодо цього забобону.

Чи можна комусь показувати малюка до хрещення

У суспільстві століттями побутує думка, що до сорокового дня або до моменту здійснення таїнства хрещення дитину в жодному разі не можна показувати нікому. Цей дуже поширений забобон ґрунтується на хибному уявленні про те, що душа немовляти ще не встигла достатньо зміцніти у новому тілі, а тому малюк залишається надзвичайно вразливим до негативного впливу чи так званих вроків. Люди часто вірять, що якщо порушити це неписане правило, з немовлям обов'язково станеться щось погане.

Отець Юліан Тимчук закликав українців мислити критично та сміливо відмовлятися від подібних ірраціональних страхів. Священник ПЦУ чітко наголошує на тому, що жодних реальних причин ховати малюка від людей просто немає. Звісно, кожна людина має право самостійно вирішувати, наскільки сильно вона хоче вірити у прикмети, і може не показувати своє дитя стільки часу, скільки вважає за потрібне. Однак з релігійного погляду такі дії позбавлені будь-якого сенсу.

За словами представника ПЦУ, під час планування перших візитів гостей ключову роль має відігравати виключно фізична та емоційна готовність самої матері. Жінці потрібен час на відновлення після пологів, спокійну адаптацію до нового графіку та налагодження глибокого зв'язку з дитиною, і саме цей фактор є визначальним.

Окремо священник звернув увагу на справжнє значення таїнства хрещення, яке багато хто помилково сприймає як магічний оберіг від лихого ока. Людина приймає хрещення задля здобуття вічного життя, адже це таїнство започатковує її особисті стосунки з Ісусом Христом.

Тож найкраще рішення для сучасних батьків – назавжди попрощатися з безглуздими забобонами та насолоджуватися радістю батьківства без зайвого страху.

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