Многие молодые родители слепо следуют этому правилу, поскольку боятся навредить младенцу или навлечь на него беду. Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем тиктоке уже высказался по поводу этого суеверия.

Можно ли кому-то показывать малыша до крещения

В обществе веками бытует мнение, что до сорокового дня или до момента совершения таинства крещения ребенка ни в коем случае нельзя показывать никому. Это очень распространенное суеверие основано на ложном представлении о том, что душа младенца еще не успела достаточно укрепиться в новом теле, а потому малыш остается чрезвычайно уязвимым к негативному воздействию или так называемым сглазам. Люди часто верят, что если нарушить это неписаное правило, с младенцем обязательно случится что-то плохое.

Отец Юлиан Тимчук призвал украинцев мыслить критически и смело отказываться от подобных иррациональных страхов. Священник ПЦУ четко подчеркивает, что никаких реальных причин прятать малыша от людей просто нет. Конечно, каждый человек имеет право самостоятельно решать, насколько сильно он хочет верить в приметы, и может не показывать своего ребенка столько времени, сколько сочтет нужным. Однако с религиозной точки зрения такие действия лишены всякого смысла.

По словам представителя ПЦУ, при планировании первых визитов гостей ключевую роль должна играть исключительно физическая и эмоциональная готовность самой матери. Женщине нужно время на восстановление после родов, спокойную адаптацию к новому графику и налаживание глубокой связи с ребенком, и именно этот фактор является определяющим.

Отдельно священник обратил внимание на истинное значение таинства крещения, которое многие ошибочно воспринимают как магический оберег от сглаза. Человек принимает крещение ради обретения вечной жизни, ведь это таинство положит начало его личным отношениям с Иисусом Христом.

Поэтому лучшее решение для современных родителей – навсегда распрощаться с бессмысленными суевериями и наслаждаться радостью родительства без лишнего страха.

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