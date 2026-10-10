Однако священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме призвал верующих прекратить конфликты из-за внешнего вида и сосредоточиться на духовном развитии. Священник окончательно развеял распространенный стереотип о строгом церковном дресс-коде.

Стоит ли женщинам надевать платок и юбку в церковь

Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул, что главным условием посещения святыни всегда является чистое сердце. Наличие конкретных предметов гардероба отходит на второй план и вовсе не имеет определяющего значения для искренней молитвы.

Обычно сторонники обязательного ношения головных уборов цитируют послание апостола Павла. Действительно, Библия велит женщинам покрывать голову во время обращения к Творцу, тогда как мужчины должны прославлять Бога с непокрытой головой. Впрочем, Алексей Филюк просит обратить внимание на другой отрывок текста. Тот же апостол четко говорил, что волосы служат женщине естественным покрытием. Соответственно, ни один священнослужитель не назовет грехом посещение святыни без дополнительной ткани на голове.

Отец Алексей настойчиво попросил людей прекратить любые споры о церковной моде. Он подчеркнул, что каждый человек должен самостоятельно делать такой выбор. Чувствуете внутреннюю потребность надеть платок – сделайте это. Хотите прийти без него – смело открывайте двери храма и молитесь.

Главная задача христианина заключается в том, чтобы лелеять любовь. Осуждение ближнего из-за его внешнего вида наносит гораздо больший вред душе, чем незначительное нарушение привычных традиций.

На днях мы рассказывали, может ли священник рассказать кому-нибудь о том, что услышал на исповеди.