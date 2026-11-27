З дитинства багато хто чує сувору заборону сидіти на порозі, нібито це може накликати біду чи сварки в дім. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, чи вважає таку звичку гріхом та звідки насправді взялася ця прикмета.

Про це більше він розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна християнам сидіти на порозі

Православна Церква України не вважає сидіння на порозі гріхом. За словами священника Олексія Філюка, більшість подібних заборон вигадали люди старшого покоління, і ті не мають нічого спільного з християнським віровченням. Якщо людина присяде на поріг, вона не порушить жодних церковних правил і не накличе на себе біду.

Водночас отець пояснив історичне підґрунтя цього забобону. Коріння прикмети сягає ще дохристиянських часів, коли існував звичай ховати померлих просто під порогами осель. Саме з тих давніх традицій у народній пам'яті закріпилося особливе ставлення до межі між домом та вулицею, яке згодом переросло у сувору заборону.

Окрім давніх вірувань, священник бачить у цій прикметі цілком логічне побутове пояснення. У великих родинах, де в домі багато дітей, хтось із дорослих може не помітити дитину на порозі, коли несе важкий або гарячий посуд, і випадково її травмувати. Саме з міркувань безпеки старші люди застерігали молодших від такої звички.

Наприкінці Олексій Філюк закликав вірян керуватися здоровим глуздом, а не страхами. Він нагадав, що в кожній оселі є ліжка, дивани та лавки, на яких відпочивати значно зручніше. Тож уникати сидіння на порозі варто не через вигадані гріхи чи містику, а просто з практичного погляду та для власного комфорту.

Днями ми розповідали, чи дійсно можна носити хрестики померлих родичів.