Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.

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Можно ли христианам сидеть на пороге

Православная Церковь Украины не считает сидение на пороге грехом. По словам священника Алексея Филюка, большинство подобных запретов придумали люди старшего поколения, и они не имеют ничего общего с христианским вероучением. Если человек присядет на порог, он не нарушит никаких церковных правил и не навлечет на себя беду.

В то же время священник объяснил исторические корни этого суеверия. Истоки этой приметы уходят в дохристианские времена, когда существовал обычай хоронить умерших прямо под порогами домов. Именно из тех древних традиций в народной памяти закрепилось особое отношение к границе между домом и улицей, которое впоследствии переросло в строгий запрет.

Помимо древних верований, священник видит в этой примете вполне логичное бытовое объяснение. В больших многодетных семьях, где в доме много детей, кто-то из взрослых может не заметить ребенка на пороге, когда несет тяжелую или горячую посуду, и случайно травмировать его. Именно из соображений безопасности старшие люди предостерегали младших от такой привычки.

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В заключение Алексей Филюк призвал верующих руководствоваться здравым смыслом, а не страхами. Он напомнил, что в каждом доме есть кровати, диваны и скамейки, на которых отдыхать гораздо удобнее. Поэтому не стоит сидеть на пороге не из-за вымышленных грехов или мистики, а просто с практической точки зрения и для собственного комфорта.

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