Чи дійсно християнам не можна вірити у сни: пояснення священника ПЦУ

Сни завжди викликали інтерес у людей та породжували безліч тлумачень. Хтось вважає їх відображенням підсвідомості, інші ж бачать у них знаки згори.

Священник ПЦУ Олексій Філюк у своєму інстаграмі поділився думками щодо того, чи варто християнам вірити у сни і як до них ставитися.

Чи можна християнам вірити у сновидіння

За словами отця Олексія, безперечно довіряти можна лише Богу. Хоча він і не заперечує існування віщих чи попереджувальних снів, але застерігає від надмірного захоплення їх тлумаченням. Священник ПЦУ наголосив, що існують також "порожні" сни, а деякі навіть можуть походити від диявола. Він пояснив це тим, що через сни людина може легко впасти у спокусу.

Отець Олексій навів приклад святого Йосипа, який вмів тлумачити сни, однак наголосив, що сучасна людина не має такого дару. Священник порадив не звертатися до ворожок чи віщунів за роз'ясненнями сновидінь, а натомість шукати відповіді у молитві та Святому Письмі.

Хочете почути Божий голос – читайте Слово Боже,

– наголосив Філюк.

Священнослужитель закликав вірян покладатися на волю Божу, а не на сновидіння. Він підкреслив, що Біблія є найкращою підтримкою у важкі моменти життя, а надмірне хвилювання про майбутнє, навіяне снами, не принесе користі.

Що Бог дасть, те й буде. А ми працюємо, молимося і слухаємо Божий голос через Його слово – Біблію,

– підсумував отець Олексій.

Не варто сліпо вірити кожному нічному видінню, краще зосередитися на духовному розвитку, молитві та вивченні Святого Письма. Саме це допоможе знайти правильний шлях у житті та уникнути спокус.

Раніше ми писали про те, чи можна християнам сповідатись онлайн.