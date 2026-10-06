Священник ПЦУ Алексей Филюк в своем инстаграме поделился мыслями о том, стоит ли христианам верить в сны и как к ним относиться.

Можно ли христианам верить в сновидения

По словам отца Алексея, безоговорочно доверять можно только Богу. Хотя он и не отрицает существование пророческих или предупреждающих снов, но предостерегает от чрезмерного увлечения их толкованием. Священник ПЦУ подчеркнул, что существуют также "пустые" сны, а некоторые даже могут исходить от дьявола. Он объяснил это тем, что из-за снов человек может легко поддаться искушению.

Отец Алексей привел пример святого Иосифа, который умел толковать сны, однако подчеркнул, что современный человек не обладает таким даром. Священник посоветовал не обращаться к гадалкам или предсказателям за разъяснением снов, а вместо этого искать ответы в молитве и Священном Писании.

Хотите услышать голос Божий – читайте Слово Божие,

– подчеркнул Филюк.

Священнослужитель призвал верующих полагаться на волю Божью, а не на сны. Он подчеркнул, что Библия – лучшая опора в трудные моменты жизни, а чрезмерное беспокойство о будущем, навеянное снами, не принесет пользы.

Что Бог даст, то и будет. А мы трудимся, молимся и слушаем голос Божий через Его Слово – Библию,

– подытожил отец Алексей.

Не стоит слепо верить каждому ночному видению, лучше сосредоточиться на духовном развитии, молитве и изучении Священного Писания. Именно это поможет найти правильный путь в жизни и избежать искушений.

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