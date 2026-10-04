В связи с этим у многих возникает логичный вопрос: можно ли исповедоваться через экран смартфона или по обычному телефону. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке дал четкий и точный ответ на вопрос, почему таинство покаяния требует личного присутствия.

Можно ли христианам исповедоваться онлайн

По словам отца Алексея, современный мир предлагает немало удобств, но оцифровать абсолютно все духовные обряды невозможно. Сравнивая онлайн-формат с реальными потребностями человека, священник ПЦУ подчеркнул, что попытка покаяться через интернет напоминает попытку утолить голод, рассматривая фотографии еды в социальных сетях. Посмотреть на красивую картинку можно, но реального насыщения это никогда не даст.

Филюк подчеркнул, что по телефону или через мессенджеры можно пообщаться с духовником, попросить совета или излить душу близким людям, когда на сердце очень тяжело. Впрочем, такое дружеское общение не имеет ничего общего с полноценной исповедью. Главная причина заключается в том, что таинство исповеди требует строгого соблюдения тайны, где присутствуют только Господь, верующий и священник, который удостоверяет искреннее покаяние.

Как отметил священнослужитель, если человек чувствует потребность очистить совесть, ему стоит при первой же возможности прийти в местный храм. Именно там можно лично покаяться в грехах и приступить к Святому Причастию.

На днях мы уже рассказывали, можно ли верующим обращаться к гадалкам в TikTok.