Чи дійсно вірянам можна в'язати в неділю: священник дав точну відповідь

Багато українців досі вірять, що займатися рукоділлям у вихідний день категорично забороняє релігія. Католицький священник Микола Мишовський відповів на поширене запитання та пояснив, як Церква нині ставиться до в'язання, вишивання й інших творчих хобі в неділю.

Про це детальніше – він розповів на ютуб-каналі CREDO.

Чи гріх в'язати в неділю

Священник Римо-Католицької Церкви зауважив, що у доіндустріальну епоху люди самостійно виготовляли собі одяг. Тоді рукоділля вимагало значних зусиль і суспільство сприймало його як важку працю, а працювати в неділю Церква дійсно забороняла.

Нині реалії кардинально змінилися. Сучасні фабрики та машини масово виготовляють речі, тому ручне створення одягу чи картин перетворилося на спосіб розслабитися. За словами Миколи Мишовського, якщо людина займається творчістю для душі, а не заради заробітку чи оплати рахунків, нічого поганого у такому занятті немає.

Як приклад священник згадав іншу давню заборону – мити голову в неділю. Колись такий процес вимагав багато фізичної роботи, адже господарі носили воду та рубали дрова для нагрівання. Тепер достатньо просто відкрити кран, тому гігієнічні процедури ніяк не порушують святість Господнього дня.

Наприкінці отець РКЦ сказав, що важливо правильно розподіляти час у свій вихідний. Вірянам варто знайти можливість для молитви, відвідин богослужіння, спілкування з родиною та улюбленого відпочинку.

Священник РКЦ про рукоділля в неділю: дивіться відео онлайн

Днями ми розповідали, чи гріх пропускати недільну службу в церкві.