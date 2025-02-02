Водночас деякі люди вважають, що неділя – час духовного відпочинку, тому не слід займатися зайвими справами. Чи можна мити голову в останній день тижня – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна мити голову в неділю

Наші предки особливо доглядали за своїм волоссям, адже вірили, що воно зберігає у собі велику силу. Так, пращури уникали миття голови в певні дні тижня, зокрема у неділю, бо не хотіли привабити проблеми в особистому житті та конфлікти. У суботу люди завершували усі справи, щоб на наступний день вирушити до храму й помолитися. За словами Олексія Філюка, у неділю вірянам можна не лише духовно, але й тілесно очищатися. Миття голови в цей день не вважається гріхом, оскільки це людська потреба.

Бути духовно і тілесно чистимо це нормально. Гріха в цьому немає. Можна вмиватися, митися й мити голову в неділю,

– зазначив священник ПЦУ.

В які дні не можна мити голову

У давнину пращури будь-яким чином уникали миття голови в понеділок, бо це могло призвести до неприємностей і невдач у житті. Зокрема, людина могла забути якусь ідею або важливу думку, через що зіткнутися з новими випробуваннями.

Що цікаво, наші пращури вважали, що п'ятниця також несприятлива для проведення цієї процедури. Люди вірили, що в цей день був високий ризик легко змити з себе удачу та накликати біди.