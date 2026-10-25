Священник ПЦУ сказав, чи є гріхом запалити свічку в храмі без молитви

Сучасний швидкий темп життя постійно диктує свої правила, тому парафіяни не завжди мають змогу провести багато часу на церковному богослужінні. Багато християн забігають до святині буквально на кілька хвилин, аби лише запалити свічку перед іконою, і через це часто відчувають провину.

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі дав вичерпну відповідь на запитання про те, чи несе така дія гріховний характер.

Чи гріх ставити свічку у храмі без молитви

Отець Юліан наголосив, що коротке відвідування храму виключно заради свічки без тривалого прочитання молитов абсолютно не є гріхом. Люди часто хвилюються через недотримання певних ритуалів. Однак священнослужитель закликав відкинути зайві страхи і не шукати проблеми там, де її немає.

Настоятель детально розкрив справжній зміст цього звичного для багатьох ритуалу. За його словами, куплена свічка виступає своєрідною офірою. Тобто кожен вірянин через таку просту дію робить добровільну матеріальну пожертву на храм. Людина приходить до святині і добровільно робить свій малий внесок у підтримку релігійної громади. Водночас сам процес запалювання вогню має глибоке значення. Священник ПЦУ зазначив, що полум'я стає потужним підсиленням особистої молитви.

Життєві обставини складаються по-різному, і Юліан Тимчук чудово це розуміє. Він пояснив ситуацію на цілком життєвому прикладі. Коли людина кудись сильно поспішає і фізично не може довго залишатися всередині будівлі, вона має повне право просто зайти на хвилину та залишити свою пожертву у вигляді запаленої свічки. Водночас духовна частина процесу нікуди не зникає.

Священнослужитель радить у такому разі продовжувати своє спілкування з Богом за межами церкви. Християнин цілком спокійно може щиро помолитися пізніше у затишній домашній атмосфері.

Раніше ми розповідали, чи гріх пропускати недільну службу в храмі.