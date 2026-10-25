Священник ПЦУ ответил, является ли грехом зажечь свечу в храме без молитвы

Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем инстаграме дал исчерпывающий ответ на вопрос о том, носит ли такое действие греховный характер.

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Грех ли зажигать свечу в храме без молитвы

Отец Юлиан подчеркнул, что краткое посещение храма исключительно ради свечи без длительного чтения молитв абсолютно не является грехом. Люди часто беспокоятся из-за несоблюдения определенных ритуалов. Однако священнослужитель призвал отбросить лишние страхи и не искать проблемы там, где ее нет.

Настоятель подробно раскрыл истинный смысл этого привычного для многих ритуала. По его словам, купленная свеча выступает своеобразной жертвой. То есть каждый верующий посредством такого простого действия делает добровольное материальное пожертвование на храм. Человек приходит в святыню и добровольно вносит свой небольшой вклад в поддержку религиозной общины. В то же время сам процесс зажигания огня имеет глубокий смысл. Священник ПЦУ отметил, что пламя становится мощным усилением личной молитвы.

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Жизненные обстоятельства складываются по-разному, и Юлиан Тимчук прекрасно это понимает. Он объяснил ситуацию на вполне жизненном примере. Когда человек куда-то сильно спешит и физически не может долго оставаться внутри здания, он имеет полное право просто зайти на минуту и оставить свое пожертвование в виде зажженной свечи. При этом духовная часть процесса никуда не исчезает.

Священнослужитель советует в таком случае продолжать общение с Богом за пределами церкви. Христианин вполне спокойно может искренне помолиться позже в уютной домашней обстановке.

Ранее мы рассказывали, грех ли пропускать воскресную службу в храме.