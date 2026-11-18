Ви не повірите, але наші предки у давні часи вірили, що навіть дерева потрібно час від часу лякати. Тому напередодні Різдва господарі могли виходити в сад із сокирою та влаштовувати незвичайний обряд, який сьогодні видається доволі дивним.

Навіщо українці погрожували плодовим деревам сокирою

У різдвяному циклі українських звичаїв був обряд, який етнографи називають "ляканням" або символічною погрозою плодовим деревам. Його проводили не повсюди, а в окремих місцевостях. Дослідники зафіксували такі практики, зокрема, на Буковині, Волинському напрямку, Поліссі та Полтавщині. Мета була практичною за народними уявленнями: спонукати дерево рясніше родити наступного року.

Зазвичай обряд стосувався яблуні, сливи чи іншого дерева, яке погано плодоносило. Господар ішов до нього із сокирою, замахувався або легко стукав по стовбуру й погрожував зрубати, якщо воно не даватиме плодів. В одному з описаних науковицею Ольгою Босою варіантів господар тричі вдаряв по дереву тупим боком сокири. Тобто йшлося не про справжню рубку, а про її обрядове відтворення.



У давнину наші предки мали погрожувати деревам / Magnific

Часто в дійстві брав участь ще хтось із родини. Ця людина ставала на захист дерева й від його імені просила не рубати, обіцяючи, що воно наступного року вродить. Так виникав короткий "діалог" між господарем і деревом. В окремих місцевостях після цього стовбур обв'язували солом'яним перевеслом або сіном, яке залишалося після Святої вечері.

Час проведення залежав від місцевої традиції: обряд могли виконувати на Святвечір, після святкової вечері, в різдвяний період або на інші зимові свята. Дослідники пояснюють його як магічну дію, покликану забезпечити врожайність і ніби "розбудити" дерево. Такі обряди відображали давнє уявлення про дерево як про живу істоту, з якою можна було говорити й домовлятися.

Водночас єдиного сценарію не існувало: в одних записах головною дією була погроза сокирою, в інших – обв'язування дерева соломою, струшування гілок або обмазування стовбура тістом.

А ви знали, що на Святвечір українці клали гроші під скатертину, а сокиру під стіл? Читайте на 24 Каналу про ще одні цікаві обряди у давнину.