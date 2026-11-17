Ці речі мали особливе символічне значення: одні пов'язували з достатком, інші – із захистом оселі, здоров'ям родини та добрим господарюванням. Такі звичаї зафіксували етнографи в різних регіонах України.

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Навіщо гроші клали під скатертину

На Покутті дослідники записали звичай класти гроші на сіно, яким застеляли святвечірній стіл, а зверху накривати скатертиною. Так робили, зокрема, у селі Гарасимів на Івано-Франківщині. Місцеві жителі пояснювали: гроші мали водитися в домі протягом року. Після свят їх могли віддати до церкви.

У Копачинцях також зберігали залізну монету під скатертиною. Її не прибирали кілька років – доки не загубиться, адже вірили, що поки вона є в хаті, то й гроші не переводитимуться.

Старовинні традиції українців на добробут / Pexels

Для чого під стіл клали сокиру та серп

Інший звичай дослідили на Бойківщині. Під час Святої вечері господарі клали під стіл сокиру, серп, частину плуга, ланцюг та інші залізні предмети. В окремих селах члени родини торкалися їх ногами або ставали на них босоніж, промовляючи побажання міцного здоров'я.

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Залізу приписували захисні й цілющі властивості. Деякі знаряддя мали також забезпечити добрий урожай і вдалу господарську працю. Наприклад, серп клали під стіл, щоб добре родило збіжжя.

Отже, гроші та залізні речі були не просто предметами під святковим столом. У цих звичаях відображалися давні побажання достатку, здоров'я та захисту для всієї родини.

До речі, гострий залізний предмет навіть клали у колискову немовляти. Раніше 24 Канал писав, навіщо наші предки це робили.