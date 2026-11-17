Эти предметы имели особое символическое значение: одни связывали их с достатком, другие – с защитой дома, здоровьем семьи и хорошим ведением хозяйства. Такие обычаи зафиксировали этнографы в разных регионах Украины.

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Зачем клали деньги под скатерть

На Покутье исследователи зафиксировали обычай класть деньги на сено, которым застилали рождественский стол, а сверху накрывать скатертью. Так поступали, в частности, в селе Гарасимов в Ивано-Франковской области. Местные жители объясняли: деньги должны были быть в доме в течение года. После праздников их можно было отдать в церковь.

В Копачинцах также хранили железную монету под скатертью. Ее не убирали несколько лет – пока она не потеряется, ведь верили, что пока она есть в доме, деньги не закончатся.

Старинные традиции украинцев, связанные с благосостоянием / Pexels

Почему под стол клали топор и серп

Еще один обычай был зафиксирован на Бойковщине. Во время Святой вечери хозяева клали под стол топор, серп, часть плуга, цепь и другие железные предметы. В некоторых селах члены семьи касались их ногами или вставали на них босиком, произнося пожелания крепкого здоровья.

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Железу приписывали защитные и целебные свойства. Некоторые орудия труда должны были также обеспечить хороший урожай и удачную хозяйственную работу. Например, серп клали под стол, чтобы был хороший урожай зерна.

Итак, деньги и железные предметы были не просто предметами под праздничным столом. В этих обычаях отражались давние пожелания благополучия, здоровья и защиты для всей семьи.

Кстати, острый железный предмет даже клали в колыбель младенца. Ранее 24 Канал писал, зачем наши предки это делали.