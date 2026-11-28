Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук відповів скептикам, які вважають шанування святих марною справою. На прикладі великомучениці Катерини отець спростував міфи про те, що ранні християни нібито не мали освіти чи впливу, та пояснив справжній сенс церковних свят.

Чимало людей помилково сприймають святих як звичайних осіб, які не здобули освіти й не залишили помітного сліду в історії. У своєму інстаграмі священник ПЦУ Юліан Тимчук дав чітку відповідь критикам і пояснив, чому Церква береже пам'ять про праведників.

Чому християни вшановують пам'ять святих

Отець Юліан наголосив, що віряни не вигадують культів на порожньому місці, адже кожен залишається на своїй позиції. Мученики та преподобні перебувають біля Бога, тоді як живі люди щодня самі обирають свій духовний шлях.

За словами Тимчука, уявлення про неосвіченість святих не має нічого спільного з реальністю, бо серед них було багато видатних мислителів свого часу. Як переконливий доказ священник навів постать святої великомучениці Катерини. Вона походила зі знатної родини та здобула блискучу освіту. До того ж свята знала іноземні мови, філософію, риторику та медицину.

Окрім гострого розуму, Катерина мала неабияку сміливість і лідерські якості, адже відкрито виступала проти язичницьких культів та захищала переслідуваних християн перед імператором Максиміаном.

Коли правитель зібрав сорок найкращих філософів імперії, аби ті спростували переконання дівчини в публічному диспуті, вона не розгубилася. Катерина переконливо перемогла мудреців у суперечці й силою своїх аргументів навернула частину з них до християнства. Попри жорстокі катування та страту мечем, вона зберегла вірність власним ідеалам. Саме така незламність духу й глибока мудрість, за словами отця Юліана, роблять святих гідним прикладом для сучасників, на який варто рівнятися у житті.

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