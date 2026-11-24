Про це більше він розповів у своєму фейсбуці.

Adv

Чи можна хреститися біля церкви вночі

За словами священника ПЦУ, хреститися біля храму в темну пору доби не лише дозволено, а й цілком природно для кожного вірянина. Він закликав людей рішуче викорінювати давні забобони, які заважають щирій вірі у Господа.

Як запевнив отець Юліан, страх перед нічним часом має суто психологічне підґрунтя і жодним чином не стосується духовності. Темрява – це лише фізичне явище, звичайна відсутність сонячного світла. Коли на певній частині Землі настає ніч, це означає тільки те, що планета повернулася іншим боком до Сонця і пряме проміння тимчасово туди не потрапляє.

Тимчук наголосив, що Господь не є Богом виключно світлого дня, адже Його присутність і любов не залежать від часу доби чи погоди. Християни звертаються до Творця у молитвах як уранці чи вдень, так і пізно ввечері.

Реклама

Саме тому, проходячи повз церкву вночі, віряни можуть сміливо зупинитися, перехреститися та подумки звернутися до Бога. Духівник порадив довіряти власній вірі, а не вигаданим народним прикметам, які не мають жодного релігійного обґрунтування.

Раніше ми розповідали, коли насправді варто хреститися в церкві.