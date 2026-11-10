Чи можна возити нехрещену дитину вулицями села чи міста: пояснення священника ПЦУ

Народження дитини завжди супроводжується безліччю порад від старшого покоління. Одним із найпоширеніших забобонів залишається заборона показувати малюка людям до проведення обряду хрещення.

Багато родин роками вірили, що нехрещене немовля не можна возити вулицями та виносити на людні місця. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці вирішив розвіяти ці забобони.

Чи можна возити нехрещену дитину селом чи містом

Отець Олексій наголосив, що жодних релігійних заборон на прогулянки з нехрещеною дитиною не існує. За його словами, пів світу возить своїх дітей вулицями і приймає таїнство хрещення вже у свідомому віці. Від цього життя людей жодним чином не змінюється на гірше.

Священник ПЦУ здивувався величезній кількості народних вигадок і закликав батьків керуватися здоровим глуздом. Він запевнив, що дітям життєво необхідно регулярно бувати на свіжому повітрі, незалежно від того, чи вони хрещені, чи ні.

На завершення духовний наставник порадив українцям не ускладнювати собі життя і сміливо гуляти з немовлятами. Філюк закликав батьків бути здоровими та не відмовляти малечі у необхідних щоденних прогулянках. А таїнство хрещення, за його словами, обов'язково відбудеться у свій час, з Божою допомогою.

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