Можно ли возить некрещеного ребенка по улицам села или города: объяснение священника ПЦУ

Многие семьи годами верили, что некрещеных младенцев нельзя возить по улицам и выносить в людные места. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке решил развеять эти суеверия.

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Можно ли возить некрещеного ребенка по селу или городу

Отец Алексей подчеркнул, что никаких религиозных запретов на прогулки с некрещеным ребенком не существует. По его словам, половина мира возит своих детей по улицам и принимает таинство крещения уже в сознательном возрасте. От этого жизнь людей никоим образом не меняется к худшему.

Священник ПЦУ удивился огромному количеству народных вымыслов и призвал родителей руководствоваться здравым смыслом. Он заверил, что детям жизненно необходимо регулярно бывать на свежем воздухе, независимо от того, крещены они или нет.

В заключение духовный наставник посоветовал украинцам не усложнять себе жизнь и смело гулять с младенцами. Филюк призвал родителей быть здоровыми и не лишать малышей необходимых ежедневных прогулок. А таинство крещения, по его словам, обязательно состоится в свое время, с Божьей помощью.

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