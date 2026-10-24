Чи гріх пропускати недільну службу в храмі: пояснення священника ПЦУ

Багато українців часто запитують, чи вважається великим гріхом пропуск недільного богослужіння, якщо людина має вільний час та фізичну можливість відвідати храм. Відповідь може здивувати багатьох вірян, адже справа зовсім не у формальному порушенні правил.

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі вже висловився на цю тему.

Чи можна не піти до храму в неділю

Отець Юліан зазначив, що якщо християнин має змогу прийти на літургію, але свідомо вирішує залишитися вдома чи зайнятися іншими буденними справами, це показує його справжні пріоритети. За словами священника, у такий момент варто замислитися не про страх покарання, а про те, чи дійсно ця людина живе з Господом Богом. Справжня віра потребує постійного духовного зв'язку, який найкраще підтримується саме під час спільної церковної молитви.

Відвідування храму має бути свідомим вибором та проявом щирої любові до Бога. Представник ПЦУ наголосив на необхідності цінувати кожну нагоду прийти до святині. Він закликав вірян обов'язково знаходити час для богослужінь, якщо дозволяють обставини. На думку Юліана Тимчука, християни мають приходити на молитву за першої ліпшої нагоди, оскільки у світі є багато людей, які щиро прагнуть опинитися у храмі, але через різні життєві перешкоди повністю позбавлені такої можливості.

Тому свідоме ігнорування недільної служби свідчить скоріше про байдужість до власного духовного розвитку. Церква завжди чекає на своїх парафіян і закликає приходити на літургію з радістю та вдячністю в серці.

Днями ми раніше розповідали про те, що можна робити в церкві, а що – ні.