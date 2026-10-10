Чи гріх ходити до церкви без хустки та спідниці: несподівана відповідь священника ПЦУ

Більшість українок досі сумнівається, чи варто йти на богослужіння, якщо випадково забули взяти з собою головний убір. Страх почути різке зауваження від консервативних парафіян щодо відсутності хустини чи вибору штанів замість спідниці часто стає справжнім бар'єром між людиною та релігійною громадою.

Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі закликав вірян припинити конфлікти через зовнішній вигляд та зосередитися на духовному розвитку. Отець остаточно зруйнував поширений стереотип про суворий церковний дрескод.

Чи варто жінкам одягати хустку та спідницю в церкву

Священник ПЦУ Олексій Філюк підкреслив, що головною умовою візиту до святині завжди є чисте серце. Наявність конкретних речей гардероба відходить на другий план і зовсім не має визначального значення для щирої молитви.

Зазвичай прихильники обов'язкового носіння головних уборів цитують послання апостола Павла. Дійсно, Біблія говорить жінкам покривати голову під час звернення до Творця, тоді як чоловіки мають славити Бога з непокритою головою. Втім, Олексій Філюк просить звернути увагу на інший уривок тексту. Цей же апостол чітко казав, що волосся служить жінці природним покровом. Відповідно, жоден священнослужитель не назве гріхом візит до святині без додаткової тканини на голові.

Отець Олексій наполегливо попросив людей зупинити будь-які суперечки щодо церковної моди. Він наголосив, що кожна людина повинна самостійно робити такий вибір. Відчуваєте внутрішню потребу одягнути хустину – робіть це. Маєте бажання прийти без неї – сміливо відчиняйте двері храму і моліться.

Головне завдання християнина полягає у плеканні любові. Осуд ближнього через його зовнішній вигляд завдає значно більше шкоди душі, аніж дрібне порушення звичних традицій.

Днями ми розповідали, чи може священник розповісти комусь почуте на сповіді.