Чому не можна переступати через віник: наслідки порушення давньої заборони

Звичайний віник у хаті наших предків слугував не лише під час прибирання, а й вважався потужним сакральним предметом та оберегом оселі. Саме тому з ним пов'язана велика кількість суворих прикмет, одна з яких категорично забороняє через нього переступати.

В українській традиційній культурі віник тісно пов'язували з культом домовика та межею між чистим домашнім простором і хаосом. Наші предки вірили, що в прутах цього предмета накопичується вся негативна енергія, яку вимітають із хати, а під ним або за ним живе дух-охоронець оселі.

Звідки пішов забобон не переступати через віник

Звичай забороняв переступати через віник абсолютно всім, але найсуворіше цього дотримувалися щодо жінок, дівчат та дітей. Етнографи зазначають, що це вірування має кілька глибоких коренів.

Віник постійно контактує зі сміттям, яке в давнину вважалося вмістилищем негараздів, хвороби та лихого ока. Порушуючи цей простір і переступаючи через нього, людина ніби "забирала" на себе весь виметений з хати негатив.



Чому у давнину не переступали через віник / Freepik

Такий жест був своєрідною неповагою до домовика. Оскільки віник вважався атрибутом або навіть "лежанкою" хатнього духа, переступати через нього означало виявити пряму зневагу до заступника роду. Вірили, що розгніваний домовик міг почати шкодити господарству, бити посуд або накликати злидні.

Найбільше застережень стосувалося жінок. Вважалося, що якщо вагітна жінка переступить через віник, то пологи будуть важкими, а дитина буде хворобливою. Незаміжнім дівчатам це віщувало "замітання" долі або важкі взаємини з майбутнім чоловіком.

Також ще у народі казали, що у того, хто переступить через віник, "корчитиме ноги" або почнеться лихоманка, адже людина підсвідомо переймає на себе вагу всього хатнього бруду.

Які ще є прикмети та заборони з віником

Окрім заборони переступати, українська побутова магія мала ще низку чітких правил поводження з цим предметом:

мітлою догори. Віник завжди ставили держаком донизу, а прутами догори. Вірили, що так він "замітає" гроші в дім і не дає зайти людині з лихими намірами;

один віник на хату. Тримати вдома два віники вважалося великим "злочином" проти статку, адже багатство "розпорошуватиметься" між ними;



Які забобони пов'язані з віником / Freepik

не вимітати за поріг. Прибирати потрібно було строго від порога вглиб кімнати, щоб не "вимести" з хати щастя, достаток та гостей;

переїзд зі старим віником. Під час входин у нове житло обов'язково забирали старий віник, щоб разом із ним на нове місце переїхав і домовик-охоронець.

Життя наших предків було насичене різноманітними традиціями, прикметами та забобонами, які відповідали за різні події у житті. Дуже багато забобонів стосувалися природи та її проявів. Наприклад, в українців у давнину був чіткий план ритуальних дій, щоб відганяти блискавку від хати.