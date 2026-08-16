В традиционной украинской культуре веник тесно ассоциировался с культом домового и границей между чистым домашним пространством и хаосом. Наши предки верили, что в прутьях этого предмета скапливается вся негативная энергия, которую выметают из дома, а под ним или за ним обитает дух-хранитель жилища.

Откуда взялось суеверие не переступать через веник

Обычай запрещал переступать через веник абсолютно всем, но строже всего этого правила придерживались в отношении женщин, девушек и детей. Этнографы отмечают, что это поверье имеет несколько глубоких корней.

Веник постоянно соприкасается с мусором, который в древности считался вместилищем бед, болезней и сглаза. Нарушая это пространство и переступая через него, человек как бы "взял" на себя весь выметенный из дома негатив.

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Почему в древности не переступали через веник / Freepik

Такой жест был своеобразным проявлением неуважения к домовому. Поскольку веник считался атрибутом или даже "лежаком" домашнего духа, переступать через него означало проявить прямое пренебрежение к покровителю рода. Верили, что разгневанный домовой мог начать вредить хозяйству, бить посуду или навлечь бедность.

Больше всего предостережений касалось женщин. Считалось, что если беременная женщина переступит через веник, то роды будут тяжелыми, а ребенок будет болезненным. Незамужним девушкам это предвещало "заметание" судьбы или сложные отношения с будущим мужем.

Также в народе говорили, что у того, кто переступит через веник, "будут корчиться ноги" или начнется лихорадка, ведь человек подсознательно берет на себя груз всей домашней грязи.

Какие еще существуют приметы и запреты, связанные с веником

Помимо запрета переступать, украинская бытовая магия предусматривала еще ряд четких правил обращения с этим предметом:

веник вверх. Веник всегда ставили рукояткой вниз, а прутьями вверх. Верили, что так он "заметает" деньги в дом и не дает войти человеку со злыми намерениями;

одна метла на дом. Держать дома две метлы считалось большим "преступлением" против благосостояния, ведь богатство "распылялось" между ними;



Какие суеверия связаны с веником / Freepik

не выметать за порог. Убирать нужно было строго от порога вглубь комнаты, чтобы не "вымести" из дома счастье, достаток и гостей;

переезд со старой метлой. Во время вхождения в новое жилище обязательно забирали старую метлу, чтобы вместе с ней на новое место переехал и домовой-хранитель.

Жизнь наших предков была насыщена разнообразными традициями, приметами и суевериями, которые соотносились с различными событиями в жизни. Очень многие суеверия касались природы и ее проявлений. Например, у украинцев в древности существовал четкий план ритуальных действий, чтобы отгонять молнию от дома.