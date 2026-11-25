Наближається 6 грудня, тож батьки вже активно шукають, чим потішити малечу в казкову ніч. Наша редакція зібрала вдалі ідеї презентів для дошкільнят, молодших школярів і підлітків на різний гаманець, щоб свято подарувало щирі емоції без зайвого клопоту.

Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Ідеї подарунків на Миколая для дітей від 3 до 6 років

У цьому віці діти щиро вірять у дива, тому радіють навіть невеликим сюрпризам, якщо ті яскраві й цікаві. Якщо ви розраховуєте на скромний бюджет до 500 гривень, зверніть увагу на книжки-віммельбухи з великими деталізованими ілюстраціями, які чудово тренують уважність.

Чудовою альтернативою також стануть набори кінетичного піску, м'який пластилін для ліплення або перші прості пазли з великими елементами. Що цікаво, такі речі активно розвивають дрібну моторику та уяву дитини.

Якщо родинний бюджет сягає від 500 до 1500 гривень, то вибір подарунків суттєво розширюється. У цій категорії безпрограшним варіантом стануть конструктори з великими деталями або популярні магнітні набори, з яких дитина залюбки зводитиме власні замки та гаражі. Також у цьому віці діти обожнюють сюжетно-рольові ігри, тому набір маленького лікаря, іграшкова кухня чи фігурки улюблених героїв мультфільмів викличуть справжній захват.

Якщо ж ви плануєте дорожчий сюрприз понад 1500 гривень, придивіться до інтерактивних м'яких тваринок, які реагують на дотики, або до першого власного самоката на весну.

Бюджетні подарунки дітям на Миколая 2026 / Фото Magnific

Який подарунок обрати на Миколая для школярів від 7 до 10 років

Діти початкової школи вже мають власні захоплення та прагнуть досліджувати навколишній світ. У межах невеликого бюджету до 600 гривень варто придивитися до захопливих настільних ігор на кмітливість, швидкість реакції чи логіку, які об'єднають усю сім'ю за одним столом. Не менше радості принесуть великі набори для творчості, зокрема картини за номерами, комплекти для плетіння браслетів або яскраві скетчбуки з маркерами.

Для середнього бюджету від 600 до 1500 гривень чудово підійдуть набори юного науковця, за допомогою яких дитина виростить вдома справжні кристали або проведе безпечні хімічні досліди. Крім того, школярі цього віку обожнюють нічники-проєктори зоряного неба, тематичні конструктори складнішого рівня та портативні навушники з обмеженням гучності для безпечного прослуховування музики.

Якщо ж фінанси дозволяють витратити понад 1500 гривень, здійсніть мрію дитини про дитячий фотоапарат з миттєвим друком знімків, перший мікроскоп або великий колекційний конструктор.

Подарунки на Миколая за віком дітей / Фото Magnific

Варіанти подарунків на Миколая для підлітків від 11 до 14 років

Догодити підліткам найскладніше, адже вони цінують індивідуальність і вже не цікавляться звичайними іграшками. Однак навіть із бюджетом до 700 гривень ви легко знайдете стильний презент. Зверніть увагу на якісну канцелярію, настільні ігри для компанії друзів та бестселери підліткової літератури. Також у цьому віці діти охоче прикрашають свій простір, тому неонова світлодіодна стрічка для кімнати або оригінальна термочашка точно стануть у пригоді.

У середньому ціновому сегменті від 700 до 2000 гривень справжнім хітом залишається кишеньковий мініпринтер, який миттєво друкує наліпки та фотографії зі смартфона. Не менш вдалим рішенням стануть бездротові навушники, портативна колонка або подарунковий сертифікат у магазин модного одягу чи косметики, щоб підліток сам обрав річ до смаку.

Коли ж ідеться про більший бюджет понад 2000 гривень, найкращим вибором виявляться яскраві емоції або корисні гаджети. Наприклад, квиток на концерт улюбленого виконавця, графічний планшет для малювання, розумний годинник чи сучасний музичний інструмент на кшталт укулеле.

Що подарувати дитині на Миколая 2026 / Фото Magnific

До речі, днями ми розповідали, що подарувати дорослим на День святого Миколая.