Щоб підготовка до свята не перетворилася на виснажливий марафон магазинами, варто заздалегідь підібрати сюрпризи для всієї родини. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

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Що подарувати на День святого Миколая 2026

Для наймолодших членів родини чудовим подарунком на День святого Миколая стануть іграшки, які розвивають уяву та дрібну моторику. Водночас малюкам дошкільного віку сподобаються яскраві книжки з цупкими сторінками, набори для ліплення або м'які пледи із зображенням улюблених персонажів.

Крім цього, молодші школярі зрадіють магнітним конструкторам, комплектам для домашніх наукових дослідів чи нічникам, які проєктують зоряне небо на стелю кімнати.

Підліткам краще обрати речі, що підкреслюють їхню індивідуальність та підтримують захоплення. Бездротові навушники, мініпринтер для друку наліпок зі смартфона, скетчбук із професійними маркерами або квитки на концерт улюбленого виконавця викличуть справжнє захоплення.

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Традиційні солодощі ж варто залишити приємним доповненням до основного пакунка та віддати перевагу імбирним пряникам ручної роботи чи корисним смаколикам без цукру.

Дорослі так само чекають на зимове диво, хоча рідко зізнаються в цьому вголос. Для батьків, коханих чи друзів варто обирати речі, які зігрівають у холодні вечори та дарують затишок. Якісний термокухоль для ранкової кави, ароматичний дифузор для оселі, набір крафтового чаю або книга улюбленого автора стануть безпрограшними варіантами. Якщо ж близька людина цінує враження більше за матеріальні предмети, подаруйте сертифікат на парний майстер-клас із гончарства, дегустацію або вечір у SPA-комплексі.

Окрему увагу варто звернути на подарунки, що об'єднують усю сім'ю за одним столом. Захоплива настільна гра з продуманим сюжетом або великий пазл допоможуть провести вечір без ґаджетів у теплому колі найрідніших.

Головне правило вдалого вибору полягає у щирій увазі до слів та мрій близьких, адже навіть невелика дрібниця, обрана з любов’ю, здатна подарувати справжній святковий настрій.

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