Чтобы подготовка к празднику не превратилась в изнурительный марафон по магазинам, стоит заранее подобрать подарки для всей семьи. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

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Что подарить на День святого Николая 2026

Для самых маленьких членов семьи прекрасным подарком на День святого Николая станут игрушки, развивающие воображение и мелкую моторику. В то же время малышам дошкольного возраста понравятся яркие книжки с плотными страницами, наборы для лепки или мягкие пледы с изображением любимых персонажей.

Кроме того, младшие школьники обрадуются магнитным конструкторам, наборам для домашних научных экспериментов или ночникам, которые проецируют звездное небо на потолок комнаты.

Подросткам лучше выбирать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность и поддерживают увлечения. Беспроводные наушники, мини-принтер для печати наклеек со смартфона, скетчбук с профессиональными маркерами или билеты на концерт любимого исполнителя вызовут настоящий восторг.

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Традиционные сладости же стоит оставить приятным дополнением к основному подарку и отдать предпочтение имбирным пряникам ручной работы или полезным лакомствам без сахара.

Взрослые тоже ждут зимнего чуда, хотя редко признаются в этом вслух. Для родителей, любимых или друзей стоит выбирать вещи, которые согревают в холодные вечера и дарят уют. Качественная термокружка для утреннего кофе, ароматический диффузор для дома, набор крафтового чая или книга любимого автора станут беспроигрышными вариантами. Если же близкий человек ценит впечатления больше, чем материальные вещи, подарите сертификат на парный мастер-класс по гончарству, дегустацию или вечер в SPA-комплексе.

Отдельное внимание стоит уделить подаркам, которые объединяют всю семью за одним столом. Увлекательная настольная игра с продуманным сюжетом или большой пазл помогут провести вечер без гаджетов в теплом кругу самых близких.

Главное правило удачного выбора заключается в искреннем внимании к словам и мечтам близких, ведь даже небольшая мелочь, выбранная с любовью, способна подарить настоящее праздничное настроение.

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