У давнину українці вірили, що перший відвідувач, який переступить поріг оселі у святковий день, може вплинути на добробут усієї родини. Його приходу чекали з особливою увагою, адже полазник, як його називали у народі, міг принести як щастя, так і негаразди.

Полазником називали першого гостя, який заходив до хати у визначений день зимового святкового циклу. Цей звичай не обмежувався Різдвом: етнографи зафіксували його на Введення, свято Миколая, Зачаття святої Анни та інші свята. В окремих місцевостях полазника чекали також на Новий рік.

Традиція була поширена переважно в західних регіонах України, зокрема на Поділлі, Галичині та Бойківщині, але мала місцеві відмінності. За народними віруваннями, перший відвідувач символічно визначав, яким буде наступний рік для господарів.

Хто міг стати першим гостем

Цікаво, що полазником не завжди була людина. В окремих українських місцевостях до оселі першою заводили домашню тварину: вола, корову, коня, вівцю, барана або теля. Її могли пригостити хлібом і водою, щоб худоба була здоровою, добре плодилася, а господарство процвітало.

Етнограф Іван Франко наприкінці XIX століття записав такий звичай на Введення: до хати приводили телицю або бичка й давали їм хліба та води. Це мало забезпечити добрий приплід худоби.



Хто такий полазник і що він значив для українців / Magnific

Якщо ж першим до оселі заходив чоловік, доброю прикметою вважали молодого, здорового та заможного гостя. Натомість появи хворої, бідної людини або старої жінки, за деякими народними повір'ями, остерігалися. На Бойківщині дослідники також зафіксували звичай спеціально запрошувати на роль полазника маленького хлопчика.

Люди намагалися не порушувати цього порядку: подекуди сусіди навіть уникали заходити одне до одного в певні святкові дні, щоб випадково не стати небажаним першим гостем.

Так давній звичай відображав уявлення українців про символічну силу першого кроку нового святкового дня. А особлива увага до худоби нагадує, наскільки важливими для селян були здорове господарство, приплід і добробут родини.

Відвідування сусідів, масові зібрання, вечорниці – все це відігравало важливу роль у житті суспільства у давнину. Недарма у давні часи українці називали листопад братчинами.